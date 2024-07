CRISI IDRICA: A L’AQUILA DIVIETO USO ACQUA POTABILE SCOPI EXTRADOMESTICI, SINDACO FIRMA ORDINANZA

L’AQUILA – Vieta l’utilizzo dell’acqua potabile su tutto il territorio comunale per scopi extradomestici, e per i prossimi sei mesi, un’ordinanza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

In particolare, l’acqua potabile non potrà essere utilizzata per innaffiare orti, giardini e per irrigare i campi, per lavare i veicoli, per la pulizia delle strade e di aree private (fanno eccezione i servizi pubblici di igiene urbana), per riempire vasche, invasi e piscine private, nonché per ogni altro utilizzo improprio e diverso dalle necessità domestiche e produttive.

L’ordinanza ha effetto immediato e sarà in vigore per 180 giorni.

“L’andamento meteorologico degli ultimi mesi – è scritto nel provvedimento – ha compromesso la capacità di ricarica degli acquiferi, con la conseguente riduzione della disponibilità delle risorse idriche”.

L’ordinanza fa seguito a un invito rivolto dalla Gran Sasso Acqua (società che gestisce il ciclo dell’acqua in vari comuni, oltre L’Aquila) alle amministrazioni di riferimento “in considerazione della scarse precipitazioni degli ultimi mesi e dalla diminuzione delle portate dell’acqua dalle sorgenti gestite”.

“Essendo quindi un bene prezioso e limitato nel tempo – prosegue l’ordinanza, firmata anche dall’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – l’acqua deve poter soddisfare bisogni primari come l’uso alimentare e quello igienico-sanitario”.

Il documento invita altresì la cittadinanza a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti, al fine di individuare eventuali perdite, a fornirsi di dispositivi per il risparmio idrico e a utilizzare attrezzature e sistemi per l’irrigazione del verde temporizzati, che non prelevino acqua potabile e dotati di sistema di annaffiatura a goccia.

La mancata osservazione delle disposizioni contenute nel provvedimento comporta l’applicazione di sanzioni da 25 a 500 euro.

L’ordinanza completa è pubblicata sul sito internet del Comune, a questo indirizzo https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_543154_0_3.html