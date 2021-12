CRISI IDRICA ABRUZZO, LEGA PRESENTA PROGETTO DI LEGGE: CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE AUTOCLAVI

PESCARA – Un progetto di legge per fornire un aiuto immediato ai tanti abruzzesi che continuano a subire gravi disagi a causa della carenza d’acqua potabile nelle abitazioni, stanziando contributi per l’installazione di autoclavi.

A presentarlo, questa mattina in conferenza stampa, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco. Presenti anche il segretario regionale del carroccio, l’onorevole Luigi D’Eramo, il capogruppo in consiglio comunale a Chieti, Mario Colantonio, e la collega Emma Letta.

“Questa idea è nata dal Gruppo Lega Chieti attraverso il suo ideatore, già consigliere comunale, Marco Di Paolo. Il sostegno previsto è focalizzato nel limitare i disagi derivanti dalla carenza idrica incentivando l’acquisto e l’istallazione di impianti di autoclave e serbatoi di accumulo idrico negli edifici residenziali”, viene spiegato in una nota.

La proposta “ha una duplice funzione, sia quella di ridurre il malessere che quella di promuovere l’adeguamento e l’innovazione tecnologica del patrimonio residenziale esistente. Il disegno di legge, di cui l’iniziale copertura finanziaria ammonta a 2 milioni di euro per il 2022, prevede un contributo a fondo perduto tra i 250,00 euro e i 1.500 euro per ciascun edificio antecedente al 1990”.

“Questa esigenza nasce dal fatto che tanti consigli comunali abruzzesi hanno riservato su questa tematica molti incontri ad hoc affinché le Amministrazioni potessero prendere iniziative volte al superamento di questi gravi disagi esistenti”, ha commentato D’Incecco.

D’Eramo si è detto “contento di quest’iniziativa, non solo per il delicato tema preso in carico, ma anche per la modalità con cui è nata questa proposta, cioè dagli amministratori locali di Chieti. Questo dimostra la forza della Lega nell’essere trasversale e vicina alle esigenze degli abruzzesi”.