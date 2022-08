CRISI IDRICA, CONTROLLI IN ABRUZZO: 20 SANZIONI PER IMPORTI DA 4MILA A 40MILA EURO

L’AQUILA – Su 150 controlli comminate 20 sanzioni amministrative per importi che vanno da 4mila a 40mila euro, accertate inoltre 6 violazioni penali riguardanti occupazioni abusive e violazioni della normativa urbanistica e paesaggistica.

È il bilancio dell’attività svolta in Abruzzo in virtù degli accordi derivanti dalla vigente convenzione tra il MIPAAF e la Regione Abruzzo, a supporto del Genio Civile Regionale per il controllo dell’utilizzo dell’acqua e sull’occupazione di aree del demanio idrico fluviale.

“La prolungata siccità delle ultime settimane e la crisi idrica derivante hanno reso necessario l’intensificarsi dei consueti controlli svolti dai Carabinieri Forestali in ambito di polizia idraulica sull’intero territorio regionale, al fine di preservare le risorse idriche e gli ecosistemi acquatici”, si legge in una nota.

“È stata dunque avviata una campagna mirata sia all’accertamento di eventuali captazioni abusive della risorsa idrica in corsi d’acqua e di acque sotterranee – da parte di ditte o di privati – sia alla verifica del rispetto delle clausole e condizioni indicate sui disciplinari di concessioni rilasciate dalla Regione Abruzzo”.