CRISI IDRICA IN VAL DI SANGRO: GLI IMPRENDITORI AGRICOLI, “TROPPE INTERRUZIONI A FORNITURE D’ACQUA”

CHIETI – “In val di Sangro registriamo continue e durature interruzioni di forniture di acqua, le irrigazioni sono indispensabili per le coltivazioni. Interruzioni continue, ma il servizio idrico comunque lo dobbiamo pagare”. Così hanno dichiarato alcuni imprenditori agricoli della Val Di Sangro (Chieti), messi in crisi dalla siccità che sta colpendo il territorio regionale. La loro l’associazione di riferimento, ‘L’Abruzzo in agris’ é intervenuta sottolineando aspetti importanti delle vicenda. “Le interruzioni dell’erogazione dell’acqua per l’irrigazione vanno avanti ormai da un mese e le coltivazioni sono allo stremo”.

Lo ha dichiarato Marco Finocchio, presidente dell’associazione di imprenditori agricoli e allevatori che, nata da pochi mesi, conta oltre 120 iscritti. “Interruzioni dovute alla mancanza di acqua che dovrebbe essere invece raccolta dalle vasche di accumulo. Vasche a cui manca una manutenzione e che, in breve, non vengono pulite ormai da più di 20 anni – ha spiegato l’associazione di imprenditori agricoli e allevatori – Le pompe della vasca principale, gestite dal Consorzio di bonifica Sud, non funzionano da tempo. Dopo anni di commissariamento ci sono state le elezioni, ma la nuova amministrazione nulla può fare da sola e va sostenuta. A quanto pare, solo una pompa su 3 è funzionante. Anche per questo probabilmente le vasche secondarie non si riempiono – ha concluso il presidente de L’Abruzzo in Agris – Il tutto collegato ad una rete ‘colabrodo’ con sempre più frequenti guasti alla linea che stanno mettendo a rischio le nostre produzioni di pomodoro, peperoni, vigneti, uva da vino e da tavola, frutta con ripercussioni anche per l’occupazione e le cooperative del territorio che lavorano sul raccolto”.