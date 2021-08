CRISI IDRICA IN PROVINCIA DI CHIETI: PD, “LA REGIONE INVESTA I FONDI DEL PNRR”

CHIETI – “Ringraziamo la Sasi per la prontezza con la quale è intervenuta per riparare la rottura dell’adduttrice causata per imperizia da un agricoltore e che ha creato enormi disagi ai cittadini, ai turisti, ai balneatori e agli operatori economici di Vasto Marina e San Salvo Marina in questi giorni considerati i più importanti della riviera nonché anche i più roventi dal punto di vista metereologico senza tralasciare l’emergenza sanitaria ancora in atto che impone a tutti un frequente lavaggio delle mani per contrastare la diffusione del Covid-19”.

Così in una nota congiunta il Partito democratico della provinciale di Chieti e i segretari del Pd del Vastese.

LA NOTA COMPLETA

Ancora una volta gli operai e la Sasi hanno dimostrato massima disponibilità e celerità di intervento. I tempi di riparazione, legati alla profonda rottura e alla successiva asciugatura del cemento, hanno richiesto ore di lavoro, ma fortunatamente la situazione è tornata alla normalità.

Quando accaduto, seppur questa volta per imperizia altrui, ha messo in luce nuovamente la necessità di una rete idrica efficace ed efficiente. E’ per questo che chiediamo alla Regione Abruzzo di investire parte delle risorse del PNRR per il sistema idrico come prevede anche il PNRR del Governo che vede tra gli obiettivi il rendere più efficienti e resilienti le infrastrutture idriche primarie per usi civili, agricoli, industriali e ambientali in modo da garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico in tutti i settori e superare così la “politica di emergenza” e di ridurre le perdite di acqua potabile anche attraverso la digitalizzazione delle reti, per favorire così una gestione ottimale delle risorse idriche e limitare le inefficienze.

Chiediamo dunque alla Regione Abruzzo di investire risorse in tal direzione e di continuare il lavoro avviato dalla precedente Giunta regionale di Centrosinistra che, grazie ai fondi stanziati nel Masterplan, ha permesso di intervenire sulle esistenti reti idriche riducendo sprechi e garantendo più acqua alle comunità.

È ora che anche la Regione Abruzzo a guida centrodestra faccia la sua parte.