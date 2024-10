CRISI IDRICA PESCARSE, RABBIA SINISTRA ITALIANA: “50MILA PERSONE SENZ’ACQUA, MA UFFICI CHIUSI”

PESCARA – “È inaccettabile che 50mila persone restino senz’acqua per tre giorni, perché gli uffici che dovrebbero dare il via libera dopo campionamenti e contro-analisi sulla potabilità dell’acqua sono chiusi il sabato e la domenica”.

Roberto Ettorre, segretario provinciale di Sinistra Italiana Pescara, tuona contro i forti disagi e la mancata chiarezza che tiene sulla corda e a secco chi vive nei comuni alimentati dalla sorgente Vitello d’Oro, coinvolti dal divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua potabile per livelli anomali di batteri rilevati ormai a metà settimana.

“Come apprendiamo a mezzo stampa, in attesa dell’ufficialità dei risultati delle controanalisi, ossia dei prelievi e degli esami dei nuovi campioni di acqua di competenza di Asl e Arta – si legge nel comunicato firmato da Ettorre – cittadini restano senza risposte chiare se l’acqua dei loro rubinetti sia o no potabile, tra rassicurazioni parziali. Non ci rassicurano affatto le parole del dirigente tecnico di Aca Lorenzo Livello, non è possibile basarci su rassicurazioni parziali. I cittadini e le cittadine hanno diritto di pretendere di sapere se le acque sono potabili o meno”.

L’esponente pescarese di Sinistra Italiana, inoltre, sottolinea “la necessità di informazioni chiare e definitive per garantire la sicurezza della popolazione. Dalla crisi idrica all’inquinamento: serve una gestione più efficiente e trasparente delle risorse idriche, serve tempestività e chiarezza nelle comunicazioni”.

“Bisogna evitare che situazioni del genere riaccadano e prendere le necessarie contromisure, già stiamo assistendo da quest’estate a un problema generalizzato di mancanza d’acqua, ci manca solo che quella che c’è sia inquinata”, conclude Ettorre.