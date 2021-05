CRISI INDUSTRIALE VAL VIBRATA: CIPOLLETTI, “REGIONE CONCEDERA’ PROROGA”

L’AQUILA – “Nell’odierna seduta del Consiglio Regionale con una mia interpellanza ho richiesto alla Giunta specificatamente se, come già deliberato dalla Regione Marche anche la Regione Abruzzo stia procedendo alla sottoscrizione dell’accordo integrativo di proroga del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi complessa Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno per ulteriori 36 mesi, se le risorse finanziarie messe in campo con il precedente accordo di programma siano state completamente utilizzate, ed anche se la Regione Abruzzo stia valutando la possibilità di assumere e incrementare un impegno finanziario ulteriore a sostegno del progetto di investimenti e reindustrializzazione dell’area di crisi della Val Vibrata – Valle del Tronto. è stata che la Regione Abruzzo procederà a breve alla sottoscrizione dell’accordo integrativo di proroga unitamente alla Regione Marche, al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa e all’Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro”.

Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Marco Cipollletti.

“La decisione che ha richiesto del tempo a causa della riprogrammazione dei fondi europei, e che sussistono delle economie del precedente accordo di programma che ammontano a 4,3 milioni di euro, ed inoltre che la Regione sta considerando e operando per aggiungere ulteriori risorse economiche da impegnare a supporto del progetto di investimento e riqualificazione industriale. Una notizia positiva per l’area industriale della Val Vibrata e della Valle del Tronto sulla quale le crisi degli anni passati hanno avuto un impatto molto severo rispetto ad altre zone dell’Italia e dell’Europa e che hanno vissuto un ulteriore aggravamento delle difficoltà a causa della crisi sanitaria ed economica dell’ultimo anno”, ha aggiunto Cipolletti.

“La Val Vibrata rappresenta ancora un importantissimo centro produttivo della Regione Abruzzo che per anni ha contributo in maniera rilevante alla formazione del prodotto interno lordo regionale, con eccellenze nel settore manifatturiero, industriale ed agricolo, è per questo che la Regione deve compiere ogni sforzo per aiutare le imprese ed i lavoratori nel rilanciare e riqualificare un territorio di fondamentale importanza non solo per la Provincia di Teramo ma per tutto l’Abruzzo”, ha concluso Cipolletti.