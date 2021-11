L’AQUILA – Crisi nella Lega in Regione Abruzzo: Manuele Marcovecchio, Simone Angelosante e Antonio Di Gianvittorio e romperanno il silenzio domani mattina in una conferenza stampa nella sala “Corradino D’Ascanio” della sede del consiglio regionale di Pescara.

Per annunciare, da parte di Angelosante, presidente della commissione politiche europee di Di Gianvittorio, presidente della commissione Immigrazione, l’addio al Carroccio, da cui già è stato espulso Marcovecchio, presidente commissione Territorio, con conseguente iscrizione al gruppo misto. Il che significa che la Lega passerà da 10 a 7 consiglieri, rimanendo primo partito del centrodestra di Marco Marsilio, ma di non poco ridimensionato, a tutto vantaggio di Fratelli d’Italia, partito del presidente.

Fino ad ora i tre hanno tenuto le bocche cucite. Oggi Abruzzoweb ha provato a contattare Angelosante, non certo per “spoilerare” la conferenza stampa di domani, ma per avere alcune delucidazioni in più. A rispondere è stato un non meglio identificato collaboratore che ha spiegato che “il consigliere non rilascia comunicati stampa”, tenendo a precisare che “il consigliere può stare vuole”.

I tre, assieme ai consiglieri regionali Antonietta La Porta e Fabrizio Montepara, avevano annunciato l’autosospensione dal partito e inviato una lettera al leader, Matteo Salvini, per esprimere il forte dissenso con la gestione del partito a livello regionale da parte del coordinatore regionale, il parlamentare aquilano Luigi D’Eramo, fedelissimo dello stesso segretario nazionale.

Poi La Porta e Montepara sono rientrati nei ranghi, dopo un chiarimento con D’Eramo. mentre i salviniani hanno usato il pugno duro con Marcovcchio, eletto nel collegio di Chieti, espulso su decisione all’unanimità del collegio federale.in particolare, per aver assunto iniziative contro il partito alle recenti elezioni amministrative di Vasto ispirando ed appoggiando una lista civica che si è presentata contro la coalizione di centrodestra.

Al gruppo misto sono già confluiti lo scorso anno Marianna Scoccia, uscita dall’Udc, e Marco Cipolletti, recentemente uscito dal M5S.