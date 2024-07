CRISI LFOUNDRY DI AVEZZANO: SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI DA PARTE DELL’ASSESSORE REGIONALE MAGNACCA

PESCARA – “Solidarietà ai lavoratori e attenzione alle problematiche legate al futuro dell’azienda” sono state espresse dall’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che questa mattina ha incontrato i lavoratori durante il presidio indetto dai sindacati e dalle Rsu dello stabilimento in segno di protesta sulla mancanza di chiarezza sul futuro del sito produttivo. Lavoratori e sindacati hanno indetto cinque giorni di sciopero da oggi fino al 15 luglio.

“Come Regione – ha detto l’assessore Magnacca – siamo al fianco dei lavoratori della LFoundry di Avezzano che stanno chiedendo risposte all’azienda sul piano industriale per un futuro che appare incerto. Le preoccupazioni derivano dalla scadenza che avverrà a fine anno dell’unica commessa attiva alla LFoundry e quindi sulle sorti dello stabilimento”. “Con la mia presenza qui a nome della Regione Abruzzo – ha proseguito l’assessore – voglio esprimere solidarietà e vicinanza ai 1.300 lavoratori affinché l’azienda assuma le proprie responsabilità e faccia chiarezza. Un’azienda che ha usufruito, nel corso della sua attività pluridecennale, del soccorso pubblico in termini di sostegno. In attesa dei tavoli tecnici regionali e al Ministero siamo accanto ai lavoratori e alle lavoratrici”.

Durante il presidio l’assessore ha ascoltato dalla voce dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali i motivi di preoccupazione sul futuro dello stabilimento. “La LFoundry – ha concluso Tiziana Magnacca – è un’azienda che consideriamo strategica per il tessuto economico regionale e per questo motivo chiediamo che si esprima in mondo inequivocabile circa la permanenza, gli investimenti e la continuità produttiva in Abruzzo”.

“L’adesione”, dicono i sindacati, “ha sfiorato l’80%, a dimostrazione del disagio reale che le persone vivono quotidianamente sul posto di lavoro a causa del continuo peggioramento delle condizioni lavorative e salariali e del preoccupante silenzio della direzione aziendale sulle prospettive industriali dello stabilimento, il quale produce dispositivi elettronici integrati a semiconduttore, ossia quanto di più strategico si possa immaginare in questo preciso momento storico. Il presidio delle Lavoratrici e Lavoratori ha ricevuto la visita della Assessora regionale Tiziana Magnacca e delle Consigliere regionali Marianna Scoccia e Maria Assunta Rossi, alle quali come OO.SS. e RSU abbiamo richiesto uno specifico impegno affinché abbia luogo al più presto l’incontro richiesto da FIM-FIOM-UILM nazionali al Ministero del Made in Italy. Le rappresentanti della Regione, senza nascondere la difficoltà ad aprire una interlocuzione con l’azienda, hanno comunque accolto la richiesta e hanno garantito ogni attenzione agli sviluppi della vicenda LFoundry”.