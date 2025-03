CRISI MARELLI SULMONA APPRODA IN PARLAMENTO: AVS, “LAVORATORI IN GRAVE DIFFICOLTA'”

ROMA – La crisi della Marelli di Sulmona approda in Parlamento, con l’intervento della deputata Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti.

“Dopo la visita della scorsa settimana davanti ai cancelli della Marelli – spiega in una nota Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana – la nostra deputata Elisabetta Piccolotti è intervenuta in Aula a denunciare la situazione di crisi occupazionale ed economico-sociale e, come avevamo già detto ai lavoratori, farà un’interrogazione per chiedere l’apertura di un tavolo ministeriale specifico per lo stabilimento di Sulmona”.

“Lavoratori in cassa integrazione o addirittura senza stipendio, mancanza di investimenti”: su questi punti è intervenuta in Aula la deputata AVS Piccolotti.

“La scorsa settimana sono stata a Sulmona, davanti all’impianto della Marelli che produce componentistica per il Ducato di Stellantis – ha detto la deputata Piccolotti -: ho incontrato lavoratori e lavoratrici molto preoccupati e che vivono condizioni molto difficili. In queste ore stanno scioperando. Da molto tempo lavorano con contratto di solidarietà e per quanto riguarda gli addetti alle pulizie, molti di loro non ricevono lo stipendio perché la ditta che è subentrata nell’appalto si rifiuta di anticipare la cassa integrazione che nel frattempo l’Inps non sta versando alla ditta”.

“In sciopero i lavoratori delle pulizie. Crisi occupazionale e mancate prospettive, sotto attacco. Ci sono lavoratori che non riescono ad arrivare alla fine del mese e un declino occupazionale particolarmente grave se si pensa che, se è vero che il settore dell’automotive è in crisi, non sono calate così tanto le vendite dei veicoli commerciali e in particolare del Ducato, per il quale a Sulmona si producono i pezzi. Stellantis ha spostato la produzione in un impianto polacco e lasciato l’impianto abruzzese privo di commesse significative”.

La parlamentare AVS denuncia “l’assenza di un tavolo specifico presso il Ministero dello Sviluppo Economico”.