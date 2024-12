CRISI MARELLI SULMONA: VERTICE TRA L’ASSESSORE REGIONALE MAGNACCA E DIRIGENTI AZIENDALI

PESCARA – La gestione del servizio pulizie all’interno dello stabilimento e situazione complessiva del sito produttivo Marelli di Sulmona (L’Aquila) sono state al centro dell’incontro che l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha avuto con i responsabili dello stabilimento Marelli Suspencion System.

“L’incontro informale con i dirigenti – ha spiegato l’assessore – ha permesso di mettere a fuoco alcune problematiche stringenti e attuali, quali quelle legate alla gara d’appalto per il servizio pulizie, ma anche sulla situazione produttiva dello stabilimento nel contesto del comparto Automotive. Da qui la decisione di convocare per il prossimo 18 dicembre, in due distinte riunioni in assessorato a Pescara, l’azienda delle pulizie e i sindacati di categoria per fare il punto della situazione dello stabilimento”. Al momento i lavoratori della Marelli di Sulmona stanno fruendo di un contratto di solidarietà in scadenza ad agosto 2025 con possibilità di proroga al 2026.

“Un confronto per un momento di condivisione – aggiunge l’assessore – che ci ha permesso di parlare dei volumi di produzione della Marelli, anche in relazione a Stellantis, delle prospettive dello stabilimento di Sulmona e delle ripercussioni per l’economia complessiva regionale. La nostra attenzione è rivolta a tutte le realtà produttive tutte e quattro le province abruzzesi mettendo in campo azioni per un focus più ampio sull’intero settore dell’Automotive”. L’assessore Magnacca ha infine ribadito l’impegno del governo nazionale nel sostenere il comparto dell’Automotive e soprattutto l’attività svolta dal presidente Marsilio sui tavoli europei e sulla necessità di agire subito per il mantenimento dei livelli occupazionali per “un Green Deal che appare devastante per il suo impatto in Europa e per offrire alternative ai produttori di auto al fine di evitare il collasso di un settore portante per la nostra economia regionale”.