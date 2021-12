CRISI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI, “ECCO LA NUOVA GIUNTA”: FILAURO VICE SINDACO, DI FABIO ASSESSORE

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – In un’ottica di “rafforzamento e partecipazione”, il sindaco di San Demetrio Ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo, a distanza di 10 giorni dalla bufera che si è scatenata in Comune, aggiorna le deleghe e nomina vicesindaco Sandro Filauro e assessore Mattia Di Fabio.

Ad innescare la “crisi” nel comune in provincia dell’Aquila, che conta poco meno di duemila abitanti, l’istituzione dell’azienda speciale per la gestione delle grotte di Stiffe. Il primo cittadino, lo scorso 7 dicembre aveva fatto sapere di aver ritirato le deleghe alla vicesindaco Alessia Fazio, con deleghe a Scuola, Ambente e territorio e Politiche sociali, perché “la sua recente attività lavorativa nel pubblico (di cui non ha dato tempestiva comunicazione all’amministrazione) si configura come un potenziale conflitto di interessi, quantomeno morale” .

La ragione principale della spaccatura sarebbe stata il voto contrario di Fazio del 3 novembre in giunta alla creazione dell’Azienda speciale delle grotte di Stiffe, per la gestione del sito naturalistico. Contattata da AbruzzoWeb, di Fazio aveva spiegato che “le cose non sono andate proprio così” e che sarebbe stata lei a dimettersi, aggiungendo che “per correttezza istituzionale ne ho dato comunicazione prima durante la riunione di maggioranza e poi sono seguite le relative comunicazioni formali a mezzo mail”.

Intanto, nella seduta di giovedì 16 dicembre del consiglio comunale, sono stati ratificati i due decreti sindacali.

Il primo di revoca delle deleghe all’ex vicesindaco a cui vanno “i ringraziamenti per la collaborazione dimostrata anche nell’ultimo consiglio” il secondo di nomina del vicesindaco Sandro Filauro e del nuovo assessore Mattia Di Fabio.

“Abbiamo fatto tanto e molto c’è ancora da fare. Faccio gli auguri di buon lavoro ai nuovi assessori e a tutti i consiglieri del gruppo di maggioranza che hanno dimostrato di saper affrontare le difficoltà, mettendo in campo disponibilità di tempo e impegno. L’ingresso in giunta dell’assessore Di Fabio è rinnovo di stima per il lavoro svolto. Ricordiamo che lo stesso è stato da poco eletto nel coordinamento regionale abruzzese di Anci giovani.

“Un riconoscimento dovuto, il ruolo di vicesindaco a Sandro Filauro già assessore della mia giunta. Un lavoro il suo che ha portato risultati importanti in pochissimo tempo e che continuerà a portarli visto la dedizione che giornalmente dimostra per l’amministrazione e per la popolazione”, aggiunge il sindaco.

Nel consiglio di ieri non sono state distribuite le deleghe ritirate all’ex vicesindaco. Il sindaco, si legge nella nota,” ha preferito tenerle a sé in un ottica di apertura e di collaborazione con tutti i consiglieri comunali”, “tutti saranno protagonisti del cambiamento che stiamo portando avanti per San Demetrio, secondo il principio della trasparenza e della condivisione dei tanti progetti da mettere in campo nell’immediato”.