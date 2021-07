CRISI SAN MARCO INDUSTRIAL, APERTO TAVOLO DI CONFRONTO ALLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA

L’AQUILA – Si è svolta questa mattina la seduta the question time presso la commissione attività produttive della Camera dei deputati che ha affrontato l’interrogazione presentata dal deputato abruzzese Camillo D’Alessandro, vice presidente della Commissione Lavoro, sulla crisi della San Marco Industrial, che vede circa 80 lavoratori in cassa integrazione ed al rischio di esubero a fronte di 64 attualmente attivi.

” Il viceministro alle attività produttive Gilberto Pichetto Fratin – spiega D’Alessandro – ha dato massima disponibilità per l’apertura di un tavolo nazionale, ma ad oggi non è stata avanzata nessuna richiesta di tavolo nazionale, nonostante tale esigenza fosse stata rappresentata da diversi sindacati

Per quanto riguarda i lavoratori interessati alla crisi– riprende D’Alessandro- il viceministro ha chiarito che l’azienda sta fruendo della proroga al trattamento straordinario di integrazione salariale per la riorganizzazione aziendale ed in particolare il periodo di intervento va dal 3 agosto del 2020 al 2 agosto del 2021.

“Questo tempo – conclude D’Alessandro – ora deve servire per tornare sul Piano Industriale attualmente disatteso, aprire un tavolo nazionale e verificare, anche rispetto alla ripresa del Paese, la possibilità di uscire da questa crisi con un nuovo inizio evitando licenziamenti alla fine della disponibilità degli ammortizzatori”.