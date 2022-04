CRISI UCRAINA: ABRUZZO CHIEDE A MINISTRO PATUANELLI UTILIZZO PNNR PER SOSTEGNO AZIENDE AGRICOLE

L’AQUILA – “Le aziende hanno necessità di liquidità. Insieme a al collega della Calabria abbiamo chiesto al Governo di iniziare a ragionare anche sulla opportunità di chiedere l’utilizzo dei fondi del Pnrr non solo per investimenti ma anche per sostenere la sopravvivenza delle aziende agricole”.

Così il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, nel fare il punto sul confronto tra le Regioni e il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, che si è svolto oggi a Verona nell’ambito del Vinitly, sulle misure da adottare per sostenere le aziende alla prese con il caro carburanti e con gli ulteriori aumenti dei costi della produzione causati dalla guerra in Ucraina.

“Nuova Politica agricola comune e crisi al centro di una discussione serrata – spiega ancora Imprudente -. Abbiamo esaminato la opportunità di utilizzare il fondo di riserva di crisi per interventi straordinari soprattutto per settore lattiero caseario e zootecnia e l’attivazione della misura 21 così come per il covid – conclude Imprudente. Nelle scorse settimane, la Regione Abruzzo, nel corso di un evento sull’agrifood sostenibile abruzzese a Bruxelles, il vice presidente della Regione è stato protagonista, come prima regione italiana, di un summit in presenza con i vertici del parlamento europeo e della commissione agricoltura.