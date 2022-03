CRISI UCRAINA: LA SOLIDARIETA’ DELL’AQUILA 86 QUINTALI DI BENI DI PRIMA NECESSITA’

L’AQUILA – Grande slancio di solidarietà da parte di migliaia di cittadini aquilani e dei Comuni limitrofi nei confronti della popolazione Ucraina.

Oggi all’Aquila, in occasione della raccolta di beneficienza promossa dalla comunità ucraina con il sostegno del Comune dell’Aquila e dell’ANA sezione Abruzzi, sono stati raccolti 86 quintali di beni, tra viveri e vestiario, medicine e giocattoli, per le donne e i bambini in fuga dalla guerra: 36 quintali sono stoccati al parcheggio del terminal “Lorenzo Natali” di Collemaggio e altri 50 quintali sono depositati all’autoparco comunale.

Tanti i volontari che hanno preso parte all’iniziativa: 36 persone dell’Asd Sam, 20 dipendenti comunali, 13 alpini della sezione ANA Abruzzi di Barisciano e 30 ucraini della comunità locale. Oltre ai ristoratori locali che hanno collaborato offrendo i pasti ai volontari.

La raccolta in piazza Duomo si è conclusa in anticipo rispetto all’orario preventivato perché alle 13 i centri di stoccaggio erano già pieni, ma è proseguita al terminal di Collemaggio, dove dalle prime ore del mattino si sono susseguite file di macchine per depositare i pacchi.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che stamattina è stato in piazza tra i volontari, ha dichiarato: “L’Aquila sta facendo la sua parte, con slancio e generosità. Sono orgoglioso della mia comunità, presente e solidale nelle difficoltà. Ci auguriamo di avere nelle prossime ore notizie sulle famiglie da accogliere. Grazie a tutti coloro che stanno contribuendo ad alleviare questa grande sofferenza, con la speranza che i fratelli ucraini si sentano meno soli e mai abbandonati”, conclude il sindaco.