CRISI UCRAINA: PROFUGHI ASSISTITI IN HUB VACCINALI A CHIETI E LANCIANO

CHIETI – Gli Hub vaccinali di Chieti e Lanciano saranno i punti di riferimento per l’assistenza sanitaria ai profughi ucraini in provincia di Chieti.

La Direzione della Asl si è già organizzata per accogliere le persone in fuga dai luoghi di guerra tutelandone la salute. Pertanto i punti di accesso primario saranno già da domani, lunedì 7, il Pala Colle dell’Ara e il Pala Masciangelo, dove agli ucraini sarà rilasciato il tesserino sanitario provvisorio che permetterà loro di ricevere tutte le prestazioni offerte gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale, a partire dalla vaccinazione contro il Covid-19, effettuata al momento stesso.

Per gli altri vaccini obbligatori, per adulti e bambini, previsti nel nostro Paese saranno poi si provvederà successivamente in seconda battuta negli ambulatori Asl.

“Abbiamo messo in campo questa organizzazione, condivisa con il Prefetto e con i Sindaci di Chieti e Lanciano – sottolinea il Direttore generale della Asl Thomas Schael – che risulta funzionale al flusso di profughi che potrebbero arrivare a breve nel nostro territorio. Le informazioni di cui disponiamo sono limitate, e al momento non sono previsti arrivi in massa, ma siamo pronti a rimodulare la nostra organizzazione per l’assistenza sanitaria qualora le presenze dovessero essere più numerose “.