CRISI UCRAINA: VOLONTARI KIWANIS CLUB IN AZIONE PER RACCOLTA BENI DI PRIMA NECESSITA’

L’AQUILA – L’Associazione di volontariato “Dona un pasto per la dignità Odv coordinata da Luigi, Stefano e Carlo ha organizzato nella giornata di ieri una nuova raccolta alimentare, nei pressi del supermercato Carrefour di via Panella all’Aquila, alla quale hanno collaborato anche i volontari di “MissiOn Amici di San Basilio” e i volontari del “Kiwanis Club L’Aquila” in favore delle famiglie bisognose assistite dalla Caritas Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice dell’Aquila.

Nella giornata di ieri sono stati raccolti quasi 1400 chilogrammi di generi alimentari: riso, fette biscottate, latte, zucchero, farina, olio, pasta, legumi, passata di pomodoro, tonno e tanto altro.

“Nei giorni scorsi – racconta Luigi Cordeschi coordinatore dell’Associazione “Dona un pasto per la dignità Odv” – quando sono arrivati a Fagnano Alto in provincia dell’Aquila i primi cittadini ucraini in fuga, tutte donne e bambini, ci siamo attivati insieme agli amici dell’associazione Magazzino Solidale e al sindaco Francesco D’Amore che si è subito adoperato dimostrando una forte sensibilità e professionalità, per consegnare tutte le scorte di viveri che avevamo da parte, perché la nostra associazione – precisa Cordeschi- continuerà a collaborare per assistere anche le nostre sorelle e i nostri fratelli ucraini in questo momento difficile”.

“Il messaggio è chiaro, quando arrivano le richieste di aiuto, la macchina della solidarietà si attiva immediatamente, a qualsiasi ora, in qualsiasi giorno della settimana, senza fare alcuna distinzione, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, perchè ogni singolo uomo ha il diritto, oltre a essere degno di usufruire di un pasto quotidiano. Un grazie doveroso a tutti gli aquilani e non che hanno contribuito generosamente alla raccolta che andrà a rimpinguare le scorte alimentari per i bisognosi”, conclude la nota.