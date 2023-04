“CRITICA ALLA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE”, ESCE NUOVO LIBRO DELL’AVVOCATO GIUSEPPE PALMA

L’AQUILA – “Critica alla riforma Cartabia del processo civile. I principali aspetti di criticità”: questo il titolo del nuovo libretto dell’avvocato Giuseppe Palma, uscito ieri in formato e-book su Amazon.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 (suppl. ord. n. 38/L) è stato pubblicato il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della Legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo in materia di riforma del processo civile. L’entrata in vigore, inizialmente prevista a partire dal 30 giugno 2023, è stata anticipata con la legge di bilancio al 28 febbraio 2023. La riforma porta il nome dell’ex Ministro della Giustizia del Governo Draghi, la professoressa Marta Cartabia, già Presidente della Corte costituzionale.

Se nelle intenzioni del precedente Governo v’era lo scopo di semplificare il lavoro di avvocati, giudici e cancellerie, nei fatti – scrive l’avvocato Palma – la riforma non ha fatto altro che complicare proprio il lavoro dei soggetti che partecipano al processo, in primis degli avvocati. L’obiettivo era quello di far prevalere la sostanza sulla forma, ma concretamente – ancora una volta – l’eccessivo formalismo ha preso il sopravvento, mortificando la giustizia civile.

In questo libretto edito in formato e-book l’avvocato Palma analizza, in particolare, dieci punti di criticità della riforma a meno di due mesi dalla sua entrata in vigore. La pubblicazione non è affatto esaustiva, tuttavia presenta i principali aspetti di criticità emersi a poche settimane dall’entrata in vigore della riforma.

