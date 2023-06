CRITICITA’ NEGLI OSPEDALI ABRUZZESI: SINDACATI SODDISFATTI DOPO SUMMIT CON ASSESSORE VERI’

PESCARA – Nei giorni scorsi si è svolta la riunione presso l’Assessorato alla Salute di Pescara fra l’Assessore regionale Nicoletta Verì e la delegazione della Intersindacale Sanitaria Abruzzese avente per oggetto le criticità assistenziali esistenti a livello ospedaliero e a livello territoriale nella Regione Abruzzo.

Riunione “ottenuta” dopo l’incontro in Prefettura a L’Aquila del 15 maggio u.s. in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione degli operatori sanitari dipendenti e convenzionati abruzzesi. “Riunione”, si legge in una nota sindacale, “svoltasi in un clima di larga disponibilità da parte dell’Assessore alla salute, affiancata dai quadri dirigenziali dell’Assessorato alla Salute, a prendere in considerazione le soluzioni possibili alle criticità assistenziali esistenti da noi presentate in attesa di interventi legislativi nazionali. Soluzioni da trattare in specifici tavoli di lavoro che saranno convocati nelle prossime settimane con la presenza, su nostra raccomandazione, di tutte le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari della dipendenza e della medicina convenzionata della nostra Regione. Ringraziando l’Assessore per aver recepito le nostre richieste aspettiamo la formalizzazione dei tavoli”.