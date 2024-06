CRITICITA’ SU VIA VERDE E COSTA DEI TRABOCCHI: ASSOCIAZIONE SCRIVE AL SINDACO DI FOSSACESIA

FOSSACESIA – L’ Associazione APS I Trabocchi scrive al sindaco su alcune tematiche di cruciale importanza per la comunità e per il settore turistico di Fossacesia (Chieti).

“Nonostante i nostri continui sforzi e le numerose proposte presentate attraverso documenti, incontri e manifestazioni” si legge in una nota, “la situazione non solo non è migliorata, ma è peggiorata in diversi aspetti. La stagione turistica è in difficoltà, i servizi destinati all’accoglienza non sono ancora agibili e i servizi di Guardia Medica sulla Costa dei Trabocchi non saranno attivati. Questi problemi stanno causando una notevole preoccupazione tra gli operatori turistici, i residenti e i turisti che hanno già prenotato il loro soggiorno”.

“Alla luce di quanto sopra, chiediamo risposte urgenti e misure adeguate a superare queste difficoltà. In particolare, richiediamo chiarimenti sulle seguenti questioni: 1. Senso unico su Via Lungomare: Il senso unico, come richiesto, sarà limitato ai sabati, alle domeniche, ai giorni festivi e al mese di agosto? Verrà modificato il senso di marcia da sud verso nord? 2. Parcheggi a pagamento: È vero che l’Ente Provinciale non ha potuto indire il bando per la gestione dei parcheggi a pagamento a causa di un’indagine della Procura a seguito di un esposto redatto da alcuni cittadini che hanno segnalato l’istituzione non autorizzata di parcheggi a pagamento fino alle ore 24? 3. Intersezione pericolosa Via Lungomare – Via Verde: La pericolosità dell’intersezione è stata formalizzata all’Ente Provinciale? Quali iniziative l’Amministrazione Comunale intende intraprendere per risolvere questa situazione? 4. Servizio di Guardia Medica: Quali misure verranno adottate per garantire l’apertura del servizio di Guardia Medica sulla Costa dei Trabocchi? 5. Autorizzazioni per i chioschi: Quali sono le azioni previste per accelerare il rilascio delle autorizzazioni stazionali per la gestione dei chioschi e quali saranno i progetti per superare questa precarietà divenuta ormai strutturale?”.

“La situazione attuale è estremamente preoccupante e richiede interventi immediati e risolutivi. Rimaniamo in attesa di un Suo sollecito riscontro e di azioni concrete per affrontare e risolvere le criticità esposte”-