CROGNALETO: PONTE PALADINI, LAVORI CONCLUSI IN AMPIO ANTICIPO, IMMINENTE LA RIAPERTURA

TERAMO – Completati in tempi record i lavori di messa in sicurezza del Ponte di Paladini sulla statale 80 nel comune di Crognaleto, in provincia di Teramo e si attende ora la riapertura per non compromettere ulteriormente la stagione estiva con la chiusura disposta ad inizio giugno, della strada di collegamento tra il lago di Campotosto e il teramano.

Si svolte nelle ultime 24 ore le prove di carico per il collaudo dell’opera.

Dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis: “un risultato importante per la viabilità delle aree interne e un segnale concreto di efficienza amministrativa. Voglio esprimere un sincero ringraziamento all’ingegner Marasco e a tutta la struttura tecnica di Anas per il lavoro svolto con competenza e rapidità. Le previsioni ed i cronoprogrammi esposti nelle sedi istituzionali, in particolare nell’incontro a Palazzo Silone che avevo convocato, sono stati pienamente rispettati, limitando ogni disagio alla viabilità”.

“Gli allarmismi di alcuni protestatori seriali – ha aggiunto D’Annuntiis – sono stati smentiti dai fatti. Un’opera strategica, ed attesa da 50 anni, è stata completata rapidamente e sarà riaperta al traffico a breve, non appena concluse le ultime formalità burocratiche. L’intervento sul Ponte Paladini è solo una delle opere infrastrutturali che, anche grazie alla sinergia tra Giunta Marsilio ed Anas, stanno potenziando la viabilità della Regione Abruzzo. Continueremo a profondere il massimo impegno nel potenziamento delle infrastrutture regionali, con risposte concrete ed apprezzabili come accaduto col Ponte Paladini”.