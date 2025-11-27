CROLLA SOFFITTO A CALASCIO: FERITO OPERAIO 30ENNE, ACCERTAMENTI IN CORSO

CALASCIO – Un operaio di origini macedoni di 30 anni è rimasto ferito dopo il cedimento improvviso della volta di un soffitto a Calascio (L’Aquila) che gli è crollata addosso mentre era al lavoro.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118, che ha riscontrato un trauma toracico e uno addominale e ne ha disposto il trasporto urgente al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove è stato preso in carico dai sanitari.

Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti: dovranno essere verificate le condizioni di sicurezza del cantiere e lo stato dello stabile in cui l’operaio stava operando al momento del cedimento che ha ferito lievemente anche un altro giovane operaio.