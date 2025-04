CROLLO CANTIERE A FIRENZE: GIP AUTORIZZA ITALPREFABBRICATI DI ATRI A RIAVVIARE LA PRODUZIONE

ATRI – “Con estrema soddisfazione” l’Amministratore Unico di Italprefabbricati Spa, Alfonso Di Sabatino Martina, comunica con una nota che “con provvedimento del Gip del Tribunale di Firenze, è stato autorizzato il riavvio della produzione” da lunedì prossimo 14 aprile, “quindi l’azienda tornerà finalmente a produrre”.

Per le aziende Rdb.Ita spa e Italprefabbricati di Atri (Teramo) il 5 febbraio scorso era stato eseguito il sequestro preventivo nell’ambito dell’inchiesta sul crollo, avvenuto il 16 febbraio 2024 a Firenze, nel cantiere per la realizzazione di un supermercato Esselunga: morirono cinque operai.

La Procura della Repubblica di Firenze, che aveva contestualmente notificato tre avvisi di garanzia a due professionisti e a un imprenditore, ipotizza un errore di progettazione di una trave, realizzata da Italprefabbricati, che poi cedette causando il crollo di altre cinque travi e il collasso dei solai. La riapertura del reparto produzione della società, si legge nella nota dell’amministratore unico, “trae origine dai nulla osta alla produzione sottoscritti dai vari Coadiutori Tecnici all’uopo nominati dall’Amministratore Giudiziario e pertanto lo scrivente, a nome di tutta l’azienda e della proprietà, esprime viva soddisfazione per questo primo importante traguardo conseguito in tempi così rapidi e con modalità di sicurezza e garanzia per tutti gli stakeholder, che a vario titolo sono stati interessati da questa vicenda: clienti, fornitori, dipendenti, soci, comunità locale. Siamo oltremodo convinti che torneremo più forti di prima”-