CROLLO CANTIERE FIRENZE: INIZIATI INTERROGATORI PER I TRE INDAGATI

FIRENZE – Nell’inchiesta per il crollo nel cantiere per la realizzazione del supermercato Esselunga a Firenze, avvenuto il 16 febbraio 2024 e in cui morirono 5 lavoratori, la procura aveva chiesto le misure cautelari per i tre indagati e oggi il gip Antonella Zatini ha iniziato gli interrogatori.

Poi il giudice deciderà se accogliere l’istanza dei pm Francesco Sottosanti e Alessandra Falcone, che hanno aperto un fascicolo, a vario titolo, per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e crollo.

È stata sollecitata, riporta l’Ansa, la misura cautelare ai domiciliari per il titolare della Rdb di Casoli di Atri (Teramo) Alfonso D’Eugenio, l’ingegnere Carlo Melchiorre, responsabile tecnico di produzione di Rdb.Ita spa e autore del progetto dei prefabbricati destinati al cantiere, e la misura interdittiva di sei mesi per l’ingegnere Marco Passaleva, direttore dei lavori per la realizzazione del centro commerciale.

Per tre ore oggi è stato ascoltato l’ingegnere Marco Passaleva, difeso dall’avvocato Pier Matteo Lucibello. Per gli altri due indagati la procura ha depositato altri atti di indagine.

Per questo, D’Eugenio, difeso dall’avvocato Sigfrido Fenyes, ha ottenuto il rinvio dell’interrogatorio al 20 marzo. L’ingegnere Melchiorre, difeso dall’avvocato Eriberto Rosso, invece ha risposto alle domande, ma si è riservato di depositare nuove memorie. La procura ha chiesto la misura interdittiva per la società Rdb, indagata per illeciti dei propri dirigenti, l’udienza è fissata il 12 marzo.