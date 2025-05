CROLLO DELLA GALLERIA SAN SILVESTRO: PROCURA DI PESCARA INDAGA PROGETTISTI E COLLAUDATORE

PESCARA – Tre indagati per il crollo della galleria San Silvestro che collega Pescara a Francavilla al Mare (Chieti), avvenuto il 22 novembre del 2023, quando si sfiorò la tragedia con il cedimento improvviso dei pannelli di rivestimento della struttura e un automobilista rimase miracolosamente illeso. A darne notizia è lAnsa che cita il quotidiano ‘il Centro’.

Il procuratore Giuseppe Bellelli e il sostituto Anna Benigni hanno firmato e spedito l’avviso di conclusione delle indagini ai tre indagati. Si tratta di Giulio Filippucci, ingegnere progettista strutturale e firmatario delle relazioni illustrative e di calcolo di progetto esecutivo della galleria, di Walter Sacco, ingegnere progettista firmatario della tavola del progetto esecutivo relativo ai pannelli di rivestimento interni della galleria e contenente il particolare di ancoraggio in sommità della galleria, e di Angelo Balducci, collaudatore.

I tre rispondono, in concorso, del reato di crollo di costruzioni o altri disastri colposi e attentato alla sicurezza dei trasporti. A Filippucci e Sacco, in particolare, viene contestato di aver omesso di redigere, nonostante fossero a conoscenza della presenza di una falda idrica, il progetto del sistema dei panelli di rivestimento e di aver previsto un inadeguato sistema di drenaggio. A Balducci, invece, vengono contestati rilievi in relazione alle modalità di collaudo della struttura.