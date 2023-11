CROLLO GALLERIA SAN SILVESTRO: SOPRALLUOGO TECNICO DISPOSTO DALLA PROCURA

PESCARA – Da diverse ore tecnici specializzati e polizia giudiziaria all’interno della galleria della Variante della SS16 tra Francavilla al Mare e Pescara, lato pescarese, per un sopralluogo disposto dalla magistratura a cinque giorni dal sequestro dopo il crollo di una parete lo scorso 22 novembre.

Verifiche tecniche necessarie alle indagini coordinate dal procuratore capo della Repubblica di Pescara Giuseppe Bellelli e dal sostituto procuratore Anna Maria Benigni, per fare una prima valutazione sulle cause del crollo che solo per un caso fortuito non ha coinvolto tragicamente gli automobilisti, a parte alcune leggere contusioni per il conducente della Bmw andata a scontrarsi con dei pannelli in cemento caduti sul manto stradale.

Al momento nulla trapela su eventuali nomi iscritti sul registro degli indagati e su specifici capi d’imputazione, certo è che la magistratura intende chiarire fino in fondo al fine di individuare eventuali responsabilità riguardo ad un episodio che non può essere ricondotto esclusivamente alle abbondanti piogge di quel giorno.

Si cerca, inoltre, di procedere speditamente con le indagini per non creare ulteriori disagi ad una viabilità che in quel tratto è interdetta.