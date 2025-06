CROLLO GALLERIA TRICALLE: CONTE, “GOVERNO PARLA DI SICUREZZA E TAGLIA FONDI INFRASTRUTTURE”

CHIETI – “‘Un boato improvviso, la polvere, il panico’ racconta la nostra Daniela Torto, che transitava come molti cittadini nel sottopasso di Tricalle a Chieti, dove sono crollate delle lastre dalle pareti”.

Lo scrive sui social il leader del M5S Giuseppe Conte citando la deputata pentastellata abruzzese Daniela Torto. (Qui il link)

“Si riempiono la bocca della parola sicurezza, poi rischi di rimetterci la vita sotto una galleria – osserva Conte – mentre quasi 15 miliardi per le infrastrutture sono congelati sul plastico del Ponte sullo Stretto con i suoi progetti pieni di falle e il Governo ha pensato anche di tagliare e dirottare i soldi per le manutenzioni stradali anziché aumentarli. Speriamo in un definitivo dietrofront. Per dare sicurezza ai cittadini servono investimenti massicci, non annunci e slogan”.