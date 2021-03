CROLLO SAN PIO DELLE CAMERE: MARTEDI’ L’AUTOPSIA SUI CORPI DEGLI OPERAI

L’AQUILA – Sarà effettuata martedì prossimo l’autopsia sui corpi dei due operai edili, un romeno e un macedone, morti per il crollo di un fabbricato nel centro storico del comune di San Pio delle Camere, piccolo centro ad una trentina di chilometri dall’Aquila, dove era in atto un intervento nell’ambito della ricostruzione post terremoto: a disporre l’esame autoptico la procura della repubblica dell’Aquila che sta coordinando le indagini condotte dai carabinieri per chiarire le cause di una tragedia che ha destato commozione e dolore nella comunità aquilana.

Il pm Simonetta Ciccarelli affiderà l’incarico all’anatomo patologo Giuseppe Calvisi. Domani il pm iscriverà sul registro degli indagati le persone coinvolte, in particolare il proprietario dell’impresa, il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza. Dopo le autopsie, le salme saranno riconsegnate alle famiglie per i funerali.