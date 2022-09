CROLLO SCALA GLOBE THEATRE, OPERATA RAGAZZA DI ROSETO. SINDACO: “SPERO PRESTO RITORNO A CASA”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Fortunatamente le cose stanno andando per il meglio per i nostri ragazzi. Mi auguro che anche la ragazza che ha riportato le conseguenze maggiori possa tornare a casa nel giro di qualche giorno. Se ancora prima saremo tutti più contenti”.

Così il sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo) Mario Nugnes, parlando a poco più di 24 ore dal crollo della scala al Globe Theatre di Roma che aveva causato ieri il ferimento di 11 ragazzi del Liceo Saffo, riferendosi alla 17enne operata la scorsa notte alla colonna vertebrale.

La ragazza è stata appena trasferita in clinica pediatrica al policlinico Gemelli per la prosecuzione del decorso postoperatorio in condizioni stabili e con ottima

motilità degli arti inferiori.

Dimessi, secondo quanto si apprende dalle agenzie, almeno 5 degli altri ragazzi ricoverati. Per 5 di loro le dimissioni starebbero avvendendo in queste ore.

“In merito alle condizioni di salute degli studenti, la scuola, nel rispetto della privacy, è costantemente in contatto con le famiglie. Riteniamo, comunque, che la difficoltà emotiva del momento richieda sobrietà e rispetto anche nella comunicazione”, scrive il dirigente scolastico del polo liceale Achille Volpini, che in una nota ripercorre i fatti di ieri a Roma quando, con un crollo al Globe Theatre di Roma, si è sfiorata la tragedia.

“Nella giornata di ieri, 138 studenti, di 9 classi, accompagnati da 9 docenti, si sono recati a Roma – ha spiegato – per assistere ad una rappresentazione teatrale. Da quanto riferito dai docenti, all’uscita dallo spettacolo, è crollata una scala in legno coinvolgendo alcuni studenti della nostra scuola. Le ragazze e i ragazzi coinvolti sono undici e sono stati prontamente soccorsi e condotti in diversi ospedali della città per i primi accertamenti e le prime cure”.

“I docenti accompagnatori, il dirigente scolastico e il personale di segreteria – ha sottolineato – sono rimasti in costante contatto telefonico per l’intero pomeriggio, fino alla tarda serata di ieri, per gestire al meglio la fase dell’emergenza. Tutte le famiglie degli studenti interessati sono state prontamente contattate dal personale di segreteria e dal dirigente scolastico, per tenerle costantemente informate e per organizzare il rientro in sede”.