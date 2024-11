CROSETTO: “PIU’ FONDI PER ARMI PERCHE’ NON SIAMO PRONTI AD AFFRONTARE ATTACCO”

ROMA – “Abbiamo avuto un leggero aumento dei soldi per gli investimenti sulle armi perché ci siamo resi conto che non eravamo preparati ad affrontare una guerra sul nostro territorio o un attacco perché negli ultimi anni avevamo costruito una difesa, una delle migliori al mondo per le operazioni di pace a livello internazionale, ma ci eravamo dimenticati che qualcuno poteva attaccarci”.

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Cinque minuti ha risposto a Bruno Vespa che gli chiedeva se è vero che non saremmo stati in grado di difenderci in caso di un attacco come quello della Russia all’Ucraina o dai missili dell’Iran su Israele.