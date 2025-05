CSI L’AQUILA: CORSO FORMAZIONE BLSD E PRIMO SOCCORSO, “GRANDE PARTECIPAZIONE”

L’AQUILA – Si è svolto oggi, presso la Palestra Attiva dell’Aquila, il corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e Primo Soccorso, promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di L’Aquila, in collaborazione con il servizio di emergenza 118.

Di seguito la nota completa.

L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione, coinvolgendo oltre 30 persone tra atleti, tecnici e cittadini, a testimonianza di un interesse sempre più diffuso verso la cultura della prevenzione e della sicurezza nello sport.

La giornata formativa si è articolata in due momenti distinti: una sessione teorica curata dal Dott. Calvisi, seguita da esercitazioni pratiche suddivise in quattro gruppi, durante le quali i partecipanti hanno appreso le manovre salvavita e il corretto utilizzo del defibrillatore.

Il presidente del CSI L’Aquila dott. Luca Tarquini ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrati. Questo corso rappresenta non solo un’importante occasione di formazione tecnica, ma anche un chiaro segnale dell’impegno del CSI nel promuovere uno sport sicuro e consapevole. La grande sensibilità mostrata oggi evidenzia come, oltre ad essere sportivi, siamo cittadini responsabili, pronti a intervenire quando necessario. La conoscenza è la base di una comunità forte e preparata. Ringraziamo il 118 per la preziosa collaborazione: insieme abbiamo offerto un’opportunità concreta di crescita per tutti. Vi aspettiamo numerosi al prossimo appuntamento!”

Il prossimo corso BLSD e Primo Soccorso si terrà a Trasacco, il 26 luglio 2025.