CSI, TERAMO AL VIA IL CORSO PER EDUCATORE CINOFILO

TERAMO – Dopo numerose esperienze volte alla sensibilizzazione verso il corretto rapporto-uomo animale, al randagismo e alle adozioni di cani e gatti, il CSI Teramo rivolge la sua attenzione alla formazione nel settore, che negli ultimi anni sta mostrando una forte tendenza allo sviluppo, promuovendo a Teramo un corso per Educatore Cinofilo con rilascio di qualifica CSI e diploma Youcane riconosciuto da INPETRA (International Pet Trainer Association), organizzato dal Consulente Comportamentale Francesco Serra. Le lezioni, che avranno cadenza mensile, prenderanno il via il 28 novembre e si terranno presso l’hotel Michelangelo.

Il rapporto tra UOMO e CANE ha origini antichissime. Non si tratta solo di una relazione, ma nasce da un’alleanza, un patto di reciproco sostegno. Non è stato solo l’uomo a scegliere come compagno di viaggio il cane, ma sin dall’inizio di questa meravigliosa relazione anche il cane ha fatto la sua scelta, quella di viaggiare insieme all’uomo. La sensibilità del Comitato di Teramo sul tema è particolarmente spiccata e il Presidente De Marcellis ha voluto assegnare già all’inizio di questo nuovo mandato associativo una speciale dedica all’Educazione e al Benessere Animale al Consigliere Provinciale Luigi Provvisiero.

Il team di docenti ha esperienza pluridecennale nel campo dell’educazione e dell’insegnamento cinofilo, sia in campo nazionale che internazionale ed ha messo a punto un metodo educativo conforme agli standard europei e mondiali che consente di acquisire la qualifica CSI e un riconoscimento internazionale ufficiale.