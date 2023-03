CSR ABRUZZO: AL VIA TOUR PER ILLUSTRARE BANDI NUOVA PROGRAMMAZIONE A IMPRESE AGRICOLE

L’AQUILA – Incontrare le aziende agricole sul territorio ed illustrare le opportunità di supporto e crescita: è l’obiettivo del tour promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo per illustrare al mondo dell’impresa agricola i bandi previsti dal Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR).

Il Dipartimento Agricoltura ha varato un ciclo di sette incontri con operatori e tecnici del settore, imprenditori del comparto agricolo e cittadini interessati, per fornire ulteriori chiarimenti e delucidazioni circa gli interventi previsti nella programmazione dei fondi europei 2023-2027 condivisa negli ultimi mesi nel corso di un lungo processo di ascolto e partecipazione da tutti i portatori di interesse.

Il primo appuntamento è previsto per domani alle 15.30 presso la sala Eden nella sede del Consorzio di tutela dei vini d’Abruzzo ad Ortona (Chieti).

“Sarà un momento di confronto e di analisi – ha spiegato il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – per presentare i bandi previsti nella nuova programmazione. Un’occasione per ribadire l’importanza della capacità da parte delle istituzioni di rapportarsi al proprio territorio di riferimento, agli stakeholder locali, in un’ottica di partecipazione e condivisione di obiettivi comuni per un’ulteriore crescita del comparto agricolo e dell’economia della nostra regione”.