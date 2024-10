CSV ABRUZZO: A TERAMO E L’AQUILA DUE GIORNATE DI APPROFONDIMENTO SU SALUTE E BENESSERE

TERAMO- Promuovere stili di vita sani lungo tutte le fasi dell’esistenza, volti a favorire un benessere non solo fisico, ma anche mentale ed emotivo. Questo l’obiettivo del progetto Life. Prospettive 0-100 proposto dalle associazioni Yap Integral Yoga Centre, Croce Rossa Italiana comitato di Teramo e Hypsis nell’ambito di AIR – Agire in Rete, misura del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo promossa per favorire la strutturazione di reti tematiche, laboratori sociali e percorsi di sviluppo comunitario.

Il prossimo fine settimana il Parco della Scienza di Teramo e il Palazzo dell’Emiciclo dell’Aquila saranno teatro di una serie di incontri e workshop per stimolare e approfondire nuove possibilità di stare bene a tutte le età. Sabato 12 ottobre, a partire dalle 15:30, la struttura teramana sarà animata da tanti professionisti del settore che affronteranno in parallelo tematiche relative all’età evolutiva, all’età adulta e all’età senile, con la presenza di sportelli a disposizione del pubblico relativi a screening delle funzioni cognitive, manovre di disostruzione e BLS, donazione del sangue, discipline del benessere e massaggio infantile. Il giorno successivo, domenica 13 ottobre, l’evento si sposterà a L’Aquila con un programma parzialmente distinto.

Life. Prospettive 0-100 è un contenitore di idee, conoscenze ed esperienze volte a promuovere salute e benessere, sviluppare il fondamentale senso di sicurezza e di comunità, comprendere lo stress e saperlo gestire. L’iniziativa è aperta a tutti con ingresso libero.

—