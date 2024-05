CTGS L’AQUILA: IN CONSIGLIO COMUNALE OK A ODG CONGIUNTO PER TUTELARE POSTI DI LAVORO

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato oggi un ordine del giorno congiunto sul Centro turistico del Gran Sasso. Il documento prevede, tra l’altro, di “continuare a garantire con tempestività, come finora attuato con tempestività in questa particolare fase straordinaria, gli interventi necessari per mantenere l’equilibrio finanziario e di cassa” e di “assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori a tempo indeterminato, prevedendo anche l’assegnazione di mansioni alternative rispetto a quelle attualmente definite dal contratto, in accordo con i singoli lavoratori e le sigle sindacali, attivando ove necessario le procedure relative al Fondo Bilaterale del Trasporto con turnazioni per una parte del monte ore mensile”.

L’ordine del giorno ha preso il posto di precedenti documenti predisposti dalle varie forze consiliari, è stato votato all’unanimità ed è stato sottoscritto da esponenti di tutti i gruppi presenti in Aula (Fdi, Lega, L’Aquila Futura, Civici e Indipendenti per Biondi sindaco-L’Aquila al centro, Forza Italia, Udc Gruppo misto, Pd, Il Passo possibile, Azione, L’Aquila nuova, L’Aquila coraggiosa).

L’assemblea odierna – convocata sul tema “Criticità del Centro turistico del Gran Sasso e dell’impianto funiviario del Gran Sasso d’Italia” – si è svolta con la formula della seduta aperta e, per questo, sono stati invitati a partecipare anche rappresentanti istituzionali, sindacali e delle organizzazioni interessate alle problematiche della società partecipata in questione e del turismo in generale.

In particolare, sono intervenuti in Aula, prima del dibattito tra i consiglieri, cui ha preso parte anche il sindaco Pierluigi Biondi, Maria Buontempo (Conflavoro turismo), Massimo Lombardo (responsabile per L’Aquila di Federterziario), Andrea Tucceri (Cgil), Roberto Bussolotti (Ugl), Tommaso Navarra (Presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga), Dino Pignatelli (amministratore unico del Centro turistico del Gran Sasso) e Pier Paolo Grassi (direttore d’esercizio del Centro Turistico).

LE OPPOSIZIONI: “DETTIAMO LINEA, RECEPITE TUTTE LE NOSTRE RICHIESTE”

A seguire il commento della minoranza al termine del consiglio comunale di oggi.

“Oggi è stata una giornata importante per la città, la sua montagna e i lavoratori del CTGS.

Il Consiglio comunale infatti ha approvato un documento unitario, votato all’unanimità, in cui tutte le richieste delle opposizioni sono state approvate.

Un risultato importante, merito dei lavoratori e delle sigle sindacali, che non hanno mai mollato anche davanti a oggettive difficoltà di concertazione con l’Amministrazione e, parallelamente, delle forze di opposizione che, da subito a fianco della vertenza, hanno preteso un dibattito pubblico che, tappa dopo tappa, é arrivato al Consiglio comunale di oggi e quindi a soluzioni concrete.

Il documento unitario votato, ha infatti recepito praticamente tutte le richieste delle opposizioni, a cominciare dalla necessità di definire la capienza del fondo integrativo salariale, produrre un piano di gestione volto al mantenimento occupazionale, trasformare i contratti delle unità di personale a contratto part-time verticale, indire i concorsi per il funzionamento della stazione di Campo Imperatore valorizzando gli stagionali, strutturare un cronoprogramma per la ripresa dell’esercizio.

Un grande risultato, visto che i sindacati chiedevano di andare oltre le dichiarazioni e produrre atti concreti e senz’altro questo Odg é il primo passo in tal senso.

Ora vigileremo affinché le soluzioni individuate a sostegno dei lavoratori siano effettivamente realizzate.

Riteniamo però che adesso ci sia un bisogno profondo di sviluppare un grande dibattito collettivo sullo sviluppo del Gran Sasso in senso complessivo, e pertanto presenteremo una nuova richiesta di Consiglio comunale straordinario sul tema, coinvolgendo tutti gli attori della città”.

