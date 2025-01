CUCCIOLI UCCISI NEL CANILE ASL DI PESCARA: “MIGLIAIA DI CASI”, NUOVE RIVELAZIONI A KIMERA

PESCARA – “Sono stati uccisi migliaia di cuccioli con lo stesso metodo”.

Sono pesanti le nuove rivelazione fatte nella trasmissione Kimera, in onda domani 14 gennaio, alle 20, su Rete8, dalla grande accusatrice Paola Canonica, presidente di LNDC Pescara, sul caso dei cuccioli uccisi presso il canile Asl di Pescara.

Il canile sanitario della Asl di Pescara infatti, era finito al centro di una inchiesta partita nell’estate del 2022 a seguito di un esposto presentato proprio da Canonico.

“Dopo circa due anni di indagini – viene ricordato in una nota -, il procuratore di Pescara Giuseppe Bellelli ha firmato l’avviso di conclusione delle indagini che interessa il dottor Franco Ruggeri, in qualità di direttore del servizio di sanità animale, e il suo collega dottor Lucio Di Tommaso, veterinario della stessa unità operativa, nonché dirigente del canile sanitario Asl di Pescara”.

In particolare, viene aggiunto, “il dottor Ruggeri dovrà rispondere del solo reato di abuso d’ufficio insieme al dottor Di Tommaso, ma è in capo a quest’ultimo veterinario che pesano le accuse più agghiaccianti sul come il dirigente decideva sulla vita o la morte degli animali ricoverati”.

Scrive il Procuratore in un passaggio dell’avviso di conclusioni delle indagini: ‘In qualità di veterinario della Asl e di direttore del canile sanitario, ( il dott. Di Tommaso, ndr) uccideva senza necessità cuccioli di cane mediante la somministrazione del farmaco Tanax'”. Tutte accuse che saranno da provare nel processo che verrà.

Pola Canonico, nell’intervista televisiva, che andrà in onda domani, ha ricostruito per la prima volta in TV tutta l’agghiacciante vicenda aggiungendo dettagli e rivelazioni fino ad ora inedite.

Saranno ospiti della trasmissione anche il dottor Rosario Fico, medico veterinario forense, la giornalista ed autrice Veronica Ruggiero ed infine la responsabile del coordinamento Roberta Sestito.

Kimera sarà visibile sul canale 10 del digitale terrestre e in streaming sul sito ufficiale di Rete 8.