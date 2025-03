L’AQUILA – Un ristorante di 500 metri quadrati arredato in stile moderno e con la ricerca dei particolari, in cui si crea subito un clima caldo e accogliente, anche per il servizio impeccabile assicurato da personale molto disponibile e professionale: “Yuki Sushi”, all’Aquila al numero 32 di viale Corrado IV, ha aperto dai primi giorni di marzo ma è già entrato nelle abitudini degli aquilani e del circondario, in particolare i giovani, ma non solo.

Il territorio e gli amanti del sushi hanno dimostrato di apprezzare questa autentica novità nel comparto della ristorazione, caratterizzato dalla cucina cinese e giapponese con la formula ‘all you can eat’ a pranzo e cena.

Venerdì scorso c’è stata la inaugurazione ufficiale con una serata degustazione alla presenza di rappresentanti istituzionali e del proprietario, Sun Shengde, un importante imprenditore cinese che ha molti interessi imprenditoriali nel nostro Paese, tra cui a Roma. All’evento sono intervenuti tra gli altri il vice sindaco, Raffaele Daniele, e l’assessore comunale Vito Colonna.

“Siamo venuti all’Aquila perché è una città molto bella che ha subito una tragedia immane per il sisma del 2009, che sta rinascendo ed è in fase di grande crescita”, spiega Sun. “La nostra è una scelta importante che abbiamo deciso di fare con una squadra molto giovane”. Per Sun è una esperienza di valore, dal momento che ha locali di questo genere in tutta Italia. “Certo, noi siamo cinesi con parenti in tutta Italia e questa passione nasce tanti anni fa da Ama di sushi e cucina cinese. All’Aquila lanciamo la cucina giapponese e cinese. Il futuro? C’è un progetto per aprire in centro storico al fine di ravvivarlo”.

All’Aquila Sun è sbarcato scegliendo un locale esclusivo e ampio da circa 150 posti che ha richiesto un investimento non indifferente. Il team è di una ventina di persone, gran parte delle quali giovani.

L’operazione immobiliare con il gruppo imprenditoriale cinese è stata curata dai fratelli Marco e Massimo Urbano, del noto brand “Urban immobiliare”.