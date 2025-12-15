CUGNOLI: IL 20 DICEMBRE PRESEPE VIVENTE LUNGO IL PERCORSO DELLE CICLOVIE DELLA TRANSUMANZA

CUGNOLI – Un borgo che si trasforma in Villaggio di Natale, fra mercatini di eccellenza, tradizione, musica, spiritualità, emozione, con bambini e famiglie al centro. Questi gli ingredienti che hanno animato l’edizione 2025 di Natale al Borgo, a Cugnoli, in provincia di Pescara, l’ultimo fine settimana di novembre a Cugnoli, comune capofila del progetto Ciclovie della Transumanza. Prossimo appuntamento sabato 20 dicembre dalle 17 per la settima edizione del Presepe vivente, a cura dell’Associazione culturale Sotto le mura, con il patrocinio del Comune di Cugnoli.

Una partecipazione, quella ai mercatini, senza precedenti, che ha animato il centro storico per due giornate consecutive. Un flusso continuo di visitatori ha trasformato Cugnoli nel cuore pulsante di uno degli appuntamenti natalizi più apprezzati del pescarese.

“Scopo primario di queste manifestazioni è far conoscere il territorio e farne apprezzare le bellezze – commenta il vicesindaco di Cugnoli e coordinatore dell’Area Omogenea 5, Lanfranco Chiola -. Del resto, è quello che stiamo facendo con il progetto Ciclovie della Transumanza”.

Un progetto di sviluppo locale proposto dal comune di Cugnoli, capofila di altri sette comuni e da Carsa, come partner privato. I comuni che partecipano, fra le province di Pescara e dell’Aquila, oltre a Cugnoli, sono: Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Popoli Terme e Torre de’ Passeri. Per una proposta di quasi 400 chilometri di percorsi ciclabili dalla montagna al mare, dalle vette innevate del Gran Sasso alla spiaggia adriatica.