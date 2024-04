CUGNOLI: PROGETTO DI ABRUZZO ECOSOCIETY DI MONIKA BODERA PREMIATO AL TTGD DI SINGAPORE

PESCARA – La fondatrice di Abruzzo EcoSociety, Monika Bodera, è stata premiata a Singapore al gala Through The Golden Door per il suo progetto sociale, culturale e di economia sostenibile a Cugnoli, in provincia di Pescara, dove la stessa risiede da qualche tempo.

Alla recente Golden Door Gala Dinner & Awards a Singapore, Bodera, in rappresentanza di EcoSociety Italia Abruzzo, è stata onorata con un certificato di adesione provvisorio per il suo significativo contributo allo sviluppo sostenibile della comunità.

Through The Golden Door, fondata da Tahira Amir Khan, sostiene “la creazione di società basate sui valori enfatizzando la comunicazione onesta e l’azione coraggiosa”.

EcoSociety Abruzzo è stata non a caso subito riconosciuta dal vicesindaco di Cugnoli, Lanfranco Chiola, come un prezioso contributo allo sviluppo locale e regionale. L’obiettivo di Bodera e Chiola è, da un lato, contribuire alla crescita del turismo internazionale e, dall’altro, migliorare la vita delle comunità locali creando un centro di educazione precoce per bisogni speciali. Sarà aperto a offrire le ultime scoperte e il supporto nel campo del benessere in senso lato.

Riflettendo sull’importanza di iniziative come il progetto EcoSocieties, Zainul Abidin Rasheed, ex ministro di Singapore e mentore del TTGD, ha sottolineato “la natura globale del lavoro di Bodera e le sfide che deve affrontare”.

Satwant Singh, presidente della Mercy Relief Foundation, ha fatto eco ai sentimenti di Rasheed, sottolineando “l’urgente necessità di affrontare le crisi globali ed elogiando Bodera e i suoi colleghi leader per il loro impegno per la pace e la compassione.

La stessa Bodera ha elogiato il vicesindaco Chiola: “Il suo impegno nei confronti di Cugnoli e il lavoro che ha svolto negli ultimi due decenni sono fonte di ispirazione. Non ho dubbi che EcoSociety Abruzzo porterà cambiamenti positivi sostenuti dalle amministrazioni locali e regionali.”