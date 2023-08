“CULTURA AL SOLE” A PESCARA: OLTRE 50 EVENTI IN CARTELLONE IN 25 STABILIMENTI BALNEARI COINVOLTI

PESCARA – Oltre 50 eventi in cartellone con protagonisti più di 100 tra artisti, autori ed operatori culturali, e circa 25 stabilimenti balneari del litorale pescarese coinvolti: sono i numeri di “Cultura al Sole”, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara in collaborazione con la Rete civica “Pescara Legge” e coordinata da Endas Abruzzo APS, in collaborazione e sinergia con tantissime realtà dell’associazionismo pescarese, in particolare con l’associazione Formart.

La rassegna, che andrà avanti fino alla metà di settembre, prevede all’interno del suo ricco programma appuntamenti musicali e teatrali, mostre fotografiche e di pittura, presentazione di libri ed altri eventi artistici “con l’obiettivo di sperimentare nuovi approcci alla fruizione della cultura”, ha spiegato il presidente dell’Endas Abruzzo Simone D’Angelo, “portandola anche in contesti di svago e relax, come per l’appunto la spiaggia”. Giovedì 3 agosto dalle 10:00 fino alle 19:00 presso il Lido Aurora è in programma la mostra di pittura “Visioni cromatiche” di Vanessa Di Ludovico. I colori evocativi traducono la continua ricerca dell’artista sui temi dell’eterna lotta tra Eros e Logos. Filo conduttore dell’esposizione è la libertà assoluta, che si priva della libertà del giudizio, estrema importanza dell’essere sull’apparire.

Dalle 18:30 alle 19:30, sempre presso il Lido Aurora, la presentazione del libro “Capitali coraggiosi” di Bepi Pezzulli con prefazione di Paolo Savona (Armando Editore). Pezzulli spiega i meccanismi di finanziamento dello sviluppo economico e il dietro le quinte durante le crisi di mercato. Nel farlo, accompagna il lettore in un viaggio “dalle strade di San Francisco ai grattacieli di Wall Street”. Dialogherà con l’autore Mauro Di Pietro, direttore editoriale TV6. A seguire Q&A con il pubblico. Venerdì 4 agosto dalle 10:00 fino alle 19:00 presso lo stabilimento L’Ammiraglia sarà possibile visitare la mostra fotografica “Emotions” di Hugo C. Apolide.

Le opere esposte proporranno un estratto della mostra “Emotions & Travel”, con ritratti di persone e luoghi realizzati dal fotografo durante i suoi viaggi; il portfolio di “ShibArt”, che indaga il legame tra eros e sentimenti, e di “Freshness”, lavoro sulla bellezza del presente che con il tempo appassisce; uno scatto tratto dal progetto “Erotic Journal”, dedicato al rapporto tra l’erotismo e la società. A seguire, dalle 19:00 alle 20:00, l’esibizione del duo acustico “Black and Blues”, con un repertorio tutto in acustico dedicato ai grandi nomi del blues.