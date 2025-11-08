CULTURA: AVVISO PUBBLICO PER EVENTI IN ABRUZZO, 500MILA EURO AGGIUNTIVI

L’AQUILA – La Regione Abruzzo mette a disposizione risorse aggiuntive per 496.146 euro attraverso l’avviso finanziato con ‘Legge 55’, pubblicato ieri, a sostegno di eventi e programmi culturali per il 2025, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e letterario del territorio.

L’intervento è rivolto a enti pubblici, fondazioni ed enti privati senza scopo di lucro con sede sul territorio regionale.

La Regione potrà aderire fino al 50% delle spese sostenute per iniziative, manifestazioni ed eventi diretti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

“Con questo avviso investiamo concretamente sulla cultura come motore di coesione e sviluppo – ha spiegato l’assessore al ramo Roberto Santangelo – Vogliamo sostenere chi, nei Comuni, nelle associazioni e nelle fondazioni, lavora ogni giorno per custodire la nostra identità e, allo stesso tempo, farla crescere con progettualità capaci di attrarre pubblici nuovi. Un’attenz ione particolare andrà alle aree più fragili, perché la qualità culturale non sia un privilegio ma un diritto diffuso in tutta la regione”.