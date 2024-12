CULTURA: BAGNAI (LEGA), “APPROVATO ODG CHE DESTINA RISORSE A PATRIMONIO ED ECCELLENZE ABRUZZESI”

ROMA – “Accolto dal governo l’ordine del giorno 223, di cui sono firmatario, che impegna il Governo a destinare risorse a sostegno delle istituzioni culturali del territorio abruzzese”.

Lo annuncia in una nota del vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, onorevole Alberto Bagnai, firmatario dell’ordine del giorno alla legge di bilancio.

“L’ordine del giorno – spiega Bagnai – indirizza una parte della dotazione del fondo istituito in manovra ad interventi in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in ambito artistico e culturale. In particolare, per l’Abruzzo è previsto un contributo di 100 mila euro a favore del Teatro Marrucino di Chieti per il finanziamento della stagione di prosa, di 30 mila euro a favore dell’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona per il recupero e la conservazione del patrimonio storico e artistico, e di 20 mila euro a favore dell’associazione culturale ‘Museo Federico Spoltore’ per la riapertura e promozione della Casa Museo Federico Spoltore del comune di Lanciano”.

“Anche nel contesto di una manovra finanziaria prudente, siamo riusciti a stanziare risorse per la promozione e la valorizzazione di diverse eccellenze culturali teatine. Da rappresentante eletto nel collegio di Chieti, non posso che esprimere la massima soddisfazione per il sostegno concreto destinato al patrimonio storico-artistico del territorio, a favore del quale prosegue il mio impegno”, conclude Bagnai.