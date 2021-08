CULTURA, D’AMARIO: “30MILA EURO PER RIAPERTURA ABBAZIA DI SAN CLEMENTE A CASAURIA”

PESCARA – L’Abbazia di San Clemente a Casauria (Pescara) verrà riaperta al più presto al pubblico.

Lo annuncia l’assessore alla Cultura, Daniele D’Amario, dopo che gli uffici dell’assessorato alla Cultura hanno terminato l’iter amministrativo che assegna un contributo straordinario di 30 mila euro in favore del Comune.

“Abbiamo tagliato il traguardo dopo una corsa contro il tempo per permettere la riapertura di uno dei monumenti simbolo dell’Abruzzo – spiega D’Amario – La legge che autorizza lo stanziamento del contributo straordinario è stata promulgata solo venerdì scorso, ieri sera in Giunta regionale è stata approvata la variazione di bilancio ed oggi gli uffici hanno completato l’iter amministrativo per il perfezionamento dell’erogazione del contributo”.

“L’Abruzzo – aggiunge D’Amario – non poteva permettersi il lusso di tenere chiuso un monumento che rappresenta un’attrazione turistica straordinaria. Sul fronte turismo si sta lavorando a tutto campo per mitigare gli effetti dell’emergenza sanitaria e questo risultato rappresenta una piccola iniezione di fiducia per tutto il comparto, a dimostrazione dell’attenzione che ci stiamo mettendo. Adesso il Comune ha i fondi a disposizione per poter riaprire l’Abbazia di San Clemente a Casauria, lo ringraziamo che l’impegno che profonderà a riguardo”.