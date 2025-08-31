CULTURA: FESTIVAL SULLE TRACCE DEL DRAGO DAL 4 AL 7 SETTEMBRE ALL’AQUILA

L’AQUILA – Quattro giorni di spettacoli, concerti, conferenze e giochi all’insegna della pop culture e della sana aggregazione: all’Aquila torna il Festival Sulle Tracce del Drago, appuntamento annuale che dal pomeriggio di giovedì 4 settembre fino a domenica 7 settembre trasformerà l’agorà naturale della Villa Comunale e il Palazzo dell’Emiciclo in un palcoscenico di eventi con protagonisti del calibro di Giorgio Vanni, storica voce delle sigle dei cartoni animati.

Il cartellone offre un ampio programma che include aree tematiche sempre attive:

Area Ludica, nella quale appassionati di ogni età possono confrontarsi sui loro giochi da tavolo preferiti e scoprire nuove esperienze ludiche; Polo Schermistico, dove quattro diverse associazioni di esperti saranno a disposizione del pubblico, offrendo dimostrazioni e spiegazioni che spazieranno dalla scherma storica a quella ludica; Mostra di miniature realizzata da Domenico Impelluso.

“In collaborazione con Regione, Comune dell’Aquila e Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, abbiamo strutturato un cartellone di qualità – spiega Virginia Como, presidente dell’ associazione L’Aquila che Rinasce, che promuove il festival. E’ una grande soddisfazione per noi offrire ad aquilani, abruzzesi e appassionati da fuori regione 4 giorni di intrattenimento con ospiti importanti”.

Tra gli eventi di punta, figura nella giornata di giovedì 4 settembre alle 22 lo spettacolo dal vivo di Giorgio Vanni. Attualmente, Vanni ha pubblicato il suo nuovo album “Uno di Noi”, contenente le sigle storiche in versione originale più un inedito.

A seguire, DJOsso. Poi, venerdì 5 settembre, sempre alle 22 il palco sarà animato dal rapper Shade, noto per il brano “Bene ma non Benissimo”. Shade ha alle spalle 4 album e numerose collaborazioni, anche con Cristina D’Avena, e una lunga attività come doppiatore.

E ancora: sabato 6 settembre alle 21 il Centro Danza Art Nouveau presenterà l’innovativo spettacolo di danza Il Potere degli Anelli, ispirato alla celebre trilogia di J.R.R. Tolkien, dimostrando come il linguaggio artistico possa esprimersi in forme diverse.

Non mancano le proposte culturali: venerdì 5 settembre alle 18:30 il professor Fausto Lammoglia e il traduttore Gualtiero Cannarsi presenteranno il libro “La Filosofia di Neon Genesis Evangelion”, ricco di spunti filosofico-esistenziali.

Sabato 6 settembre alle 16 è in programma la presentazione dei volumi “Yog-Sothothery”, incentrato sulla figura di Lovecraft, e “Gli Araldi del Caos”, un’intensa narrazione della vita in un cosmo inintellegibile.

La chiusura del festival, domenica 7 settembre, sarà dedicata al Cosplay.

Per dettagli e aggiornamenti sul programma, si invita a seguire le pagine social ufficiali di Sulle Tracce del Drago.

L’iniziativa è organizzata da L’Aquila che Rinasce e Startup L’Aquila, in collaborazione con Gente&Territori, Light’s On, Rosso d’Aquila e Playadice, ed è patrocinata dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell’Aquila e dall’Accademia delle Belle Arti.