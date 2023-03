CULTURA, LA PORTA: “IMPORTANTE RISULTATO FRUTTO DI UN GRANDE LAVORO”

L’AQUILA – “Con grandissima soddisfazione oggi è stato approvato il Testo Unico sulla Cultura della Regione Abruzzo, al quale con grande lavoro e spirito di collaborazione ho dato il mio contributo”.

È quanto dichiara la consigliera regionale Antonietta La Porta a margine della seduta odierna nel corso della quale il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la “Disciplina del sistema culturale regionale”.

“La Regione Abruzzo aveva ormai l’obbligo di adeguarsi sia alla normativa nazionale sia a quella europea – osserva – Io sono convinta che la Legge abbia un valore immenso per una regione come la nostra che vanta un patrimonio di Beni culturali diffuso e di grande qualità. Il mio impegno ha permesso l’approvazione di interi articoli all’interno del testo che apporteranno alcune innovazione importanti per la governance e la programmazione nel settore culturale”.