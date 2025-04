CULTURA: L’ABRUZZESE ALESSANDRA LUCANTONIO NOMINATA COMPONENTE ISTITUTO PATRIMONIO IMMATERIALE

L’AQUILA – “C’è sempre più Abruzzo nella Conferenza delle Regioni: la commissione Cultura ha infatti approvato la nomina di Alessandra Lucantonio, funzionaria della Regione nel servizio Beni e attività culturali, a componente dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (ICPI)”.

Lo rende noto l’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, che ha proposto nella seduta di oggi il nome di Lucantonio in rappresentanza della Regione Abruzzo.

“È una designazione importante per l’Abruzzo – commenta in una nota l’assessore – perché per la prima volta la Regione entra in un organismo consultivo in materia di Cultura nei rapporti Stato-Regioni. Questo non fa altro che aumentare il peso politico dell’ente regionale all’interno di organismi che regolano i rapporti istituzionali, così da mettere in condizioni la Regione stessa di conoscere direttamente l’andamento delle politiche culturali a livello nazionale”.

La nomina di Alessandra Lucantonio all’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale segue quella di Alba La Barba che qualche mese è entrata, in qualità di rappresentante della Conferenza delle Regioni, nel Consiglio superiore del ministero dell’Istruzione. N

ella seduta di oggi, inoltre, la stessa la stessa Alessandra Lucantonio è stata nominata quale componente supplente nella Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio Conservazione dei beni culturali.