CULTURA: MINISTRO FRANCESCHINI AD AIELLI PER INAUGURARE OPERA DEDICATA A DANTE, DIRETTA WEB

AIELLI – Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, oggi in visita ad Aielli, in provincia dell’Aquila, per partecipare alla cerimonia di inaugurazione della nuova opera muraria legata a Dante Alighieri, la “Divina Commedia Edizione Speciale”, realizzata in alluminio serigrafato lungo il muro che costeggia Porta Montanara, da poco ripavimentata dall’amministrazione.

AbruzzoWeb seguirà in diretta l’evento a partire dalle 16.

L’evento si colloca nel più ampio scenario celebrativo del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

Poste Italiane presenterà per l’occasione la nuova cartolina dedicata ad Aielli ed il timbro appositamente realizzato per celebrarne i murales. Seguirà dunque l’annullo, verrà dunque impresso per la prima volta il timbro con la firma di un direttore di Poste. Lo stesso timbro verrà poi consegnato agli uffici postali di tutta Italia.

Lo stesso ministro Franceschini, figura manifesto del riconoscimento del patrimonio culturale nazionale, è stato l’artefice dell’istituzione del Dantedì, la Giornata Nazionale dedicata a Dante, iniziativa condivisa dal Consiglio dei Ministri, dagli accademici e dalle istituzioni scolastiche.

Qualche settimana fa Franceschini ha fatto pervenire al sindaco Enzo Di Natale il proprio attestato di stima, nonché la volontà di recarsi in visita per ammirare le opere del borgo.