CULTURA: NELLA MARSICA ARRIVA LA PRIMA RASSEGNA DI TEATRO ITINERANTE

GIOIA DEI MARSI – Teatro, cultura e territorio: tre comunità un’unica stagione teatrale.

La prima rassegna di Teatro itinerante verrà presentata martedì 14 gennaio presso il Comune di Gioia dei Marsi (L’Aquila), alle 11.

L’evento vedrà la partecipazione del sindaco di Gioia dei Marsi e vice presidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, e dei primi cittadini di Lecce nei Marsi, Augusto Barile, e Ortucchio, Raffaele Favoriti.

Alla conferenza stampa di presentazione sarà presente anche l’assessore regionale alle Aree interne Mario Quaglieri.

Durante l’incontro, i rappresentanti istituzionali presenteranno un progetto culturale che mira a portare il Teatro nei territori montani della provincia dell’Aquila.

“Si tratta di una importante iniziativa culturale del ‘Teatro dei Marsi’ che, in qualità di sindaci, abbiamo voluto organizzare per portare il Teatro anche sui nostri territori. Crediamo fortemente nella cultura come volano di sviluppo e rilancio delle Aree interne e per questo bisogna fare in modo che nei territori montani vi siano le stesse opportunità esistenti nei grandi centri. I nostri cittadini non sono figli di un Dio minore. Andremo avanti insieme, sempre più uniti, con altre proposte culturali”, hanno dichiarato i primi cittadini promotori dell’iniziativa.

L’incontro sarà un’opportunità per approfondire il valore di questo progetto e le prospettive future per la valorizzazione culturale dell’entroterra.