CULTURA: OGGI A ROMA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU IVAN GRAZIANI

ROMA – “Un’iniziativa per ricordare e rendere omaggio ad uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano”.

Così, in una nota, Dario Nanni, presidente della Commissione Giubileo e componente della Commissione Cultura di Roma Capitale, in occasione della presentazione del libro “Ivan Graziani”, del giornalista abruzzese Federico Falcone, oggi pomeriggio presso la Sala Laudato Sì in Campidoglio, a Roma.

L’evento, moderato da Manuela Pelati, giornalista del Corriere della Sera, sarà occasione per approfondire insieme all’autore e alla moglie del cantautore, Anna Bischi, alcuni aspetti della vita personale e della carriera di Ivan Graziani, un artista a tutto tondo che con la sua musica è stato capace di innovare il panorama musicale italiano lasciando una preziosa eredità alle generazioni future.

“Ricordo che abbiamo riconosciuto l’importanza di questo artista visionario anche in Consiglio comunale – dice Nanni – con l’approvazione lo scorso maggio di una mozione a mia prima firma, con la quale abbiamo chiesto di intitolare una via della nostra città a Ivan Graziani per dare il giusto riconoscimento allo spessore artistico e umano di questo straordinario artista”.