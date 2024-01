CULTURA: PATTO LOCALE PER LA LETTURA, PUBBLICATO AVVISO SUL SITO DEL COMUNE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila l’avviso per l’adesione al “Patto locale per la lettura” rivolto a tutti i portatori d’interesse, nonché ai soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione di iniziative di promozione della lettura per la sua valorizzazione e diffusione. L’iniziativa si è finalizzata alla promozione del libro e valorizzazione dell’esperienza della lettura.

Possono presentare domanda di adesione tutti gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti: esperienza nel settore culturale e socio-culturale; attività associativa espressa anche in altri settori; tutte le scuole di ordine e grado; librerie.

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata secondo il modello allegato all’avviso presente sul portale istituzionale dell’ente, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e dovrà pervenire tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: [email protected] entro il prossimo 18 febbraio 2024, specificando nell’oggetto “PATTO LOCALE PER LA LETTURA 2024-2025. Disponibilità all’adesione”.